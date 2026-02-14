Napoli, 14 febbraio 2026 - Scott McTominay torna in campo contro la Roma, ma il suo rinnovo contrattuale crea ancora tensione. La società e il giocatore discutono da settimane su un accordo che tarda a essere firmato, mentre lui si prepara a giocare nonostante le voci di una possibile partenza. Il centrocampista scozzese, autore di un gol importante contro il Genoa, ha dimostrato di essere un elemento chiave per gli azzurri, ma l’incertezza sul futuro lo tiene al centro di molte attenzioni.

Napoli, 14 febbraio 2026 - Forse non sarà ai livelli della scorsa stagione, quella nella quale davvero ogni pallone toccato diventava oro, ma ancora oggi le sorti del Napoli dipendono in buona parte dalla vena di Scott McTominay, contro il Genoa protagonista a tinte miste: prima il gol che ha permesso agli azzurri di mettere la freccia dopo il momentaneo pareggio di Rasmus Hojlund, a sua volta propiziato proprio da un tiro scoccato dallo scozzese, e poi un infortunio che tuttora tiene in ansia un'intera piazza, che in realtà attende buone notizie anche dal fronte rinnovo di un giocatore perno del presente e del futuro del progetto partenopeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, doppio rebus McTominay: rientra in gioco contro la Roma, ma il rinnovo scotta

McTominay torna a giocare per il Napoli dopo un infortunio e spera di essere decisivo contro la Roma.

Napoli corre contro il tempo per recuperare Scott McTominay in vista del big match di domenica contro la Roma, dopo che il centrocampista scozzese si è infortunato durante l’allenamento di ieri e rischia di saltare la sfida decisiva.

