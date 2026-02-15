Mazzariello ha conquistato un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 perché il suo brano

(askanews) – Mazzariello si è aggiudicato ufficialmente un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Manifestazione d’amore. «Sanremo per me significa sicuramente tanta emozione, nel senso è un’emozione provata a 360 gradi. Sto provando tutto lo spettro delle emozioni, dall’ansia, all’attenzione, alla gioia, tutto questo mix è un adrenalinico, fra poco mi fa esplodere, salta in aria e anche tanti ricordi passati con la mia famiglia e i miei amici. Ma Sanremo è anche ricordi, il mio preferito è quello vinto da Diodato, Fai Rumore è veramente un capolavoro e quindi ogni tanto in questo periodo dell’anno mi vengono in mente queste belle cose». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mazzariello è pronto per correre tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano "Manifestazione d'amore". Video-intervista

Mazzariello si prepara a calcare il palco di Sanremo 2026 con il brano Manifestazione d’amore, ottenendo un posto tra le Nuove Proposte.

Angelica Bove si apre prima della sua esibizione a Sanremo, raccontando di come si sente ad affrontare questa grande occasione con il brano Mattone.

Festival di Sanremo 2026: i big e le novità in arrivo - Domenica In 18/01/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.