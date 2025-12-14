Sanremo 2026 Mazzariello in gara tra le Nuove Proposte con Manifestazione d’amore

Mazzariello si prepara a calcare il palco di Sanremo 2026 con il brano Manifestazione d’amore, ottenendo un posto tra le Nuove Proposte. Questa partecipazione rappresenta un importante traguardo per l’artista, che si affaccia con entusiasmo all’edizione 2026 del celebre festival musicale italiano.

Mazzariello con il brano Manifestazione d’amore si è aggiudicato un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Dopo aver conquistato la giuria con la sua esibizione ad Area Sanremo, Mazzariello con il brano Manifestazione d’amore ( Futura DischiEpic Records Italy ) si è aggiudicato ufficialmente un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio. Dopo un’intensa selezione che ha visto la partecipazione di oltre 500 candidati, si sono concluse ieri le audizioni di Area Sanremo 2025. Il brano di Mazzariello ha convinto ancora una volta la giuria, garantendogli uno dei due posti tra le Nuove Proposte che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston a febbraio, insieme ai due vincitori di Sanremo Giovani. Spettacolo.eu

Chi è Mazzariello, in gara al Festival di Sanremo 2026 nelle Nuove Proposte - Mazzariello, il cui nome di battesimo è Antonio, è uno dei due atti musicali selezionati direttamente tramite il concorso Area Sanremo 2025. tag24.it