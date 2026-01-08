Le figlie adolescenti di Ethan Hawke, Clementine e Indiana, sembrano concentrarsi su altri modelli di riferimento a scuola. Secondo alcune fonti, la sorella maggiore Maya, nota per il suo ruolo in Stranger Things, è molto più presente nel loro mondo rispetto al padre, attore di fama internazionale. Questo episodio evidenzia come, anche nel contesto dello star system, le dinamiche familiari possano risultare complesse e inaspettate.

Ci sono momenti in cui essere una star di Hollywood non ti salva dall’umiliazione familiare. Ethan Hawke, 55 anni, 4 nomination agli Oscar e una carriera stellare alle spalle, ha dovuto fare i conti con una verità scomoda: per le sue figlie adolescenti Clementine, 17 anni, e Indiana, 14, lui è praticamente invisibile. Perché per le due ragazza, l’unica vera star di famiglia è un’altra: la sorella maggiore. Ovvero Maya Hawke, che ha 27 anni ed è uno dei volti amatissimi di Stranger Things. Una fama, la sua, degna di una vera e propria rockstar. Cosa è successo davvero, lo ha raccontato l’attore di L’attimo fuggente ospite del Late Show con Stephen Colbert. 🔗 Leggi su Amica.it

Per le figlie adolescenti di Ethan Hawke a scuola conta solo la sorella maggiore Maya, star di Stranger Things. «Di papà non interessa a nessuno»

