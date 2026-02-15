Mauro Gioacchini l' imprenditore disperso al lago di Bolsena | era uscito in canoa
Mauro Gioacchini, imprenditore scomparso al lago di Bolsena, è sparito dopo aver usato una canoa e non essere più tornato a riva. Le squadre di soccorso hanno ripreso le ricerche all’alba di domenica 15 febbraio, cercando di trovare tracce dell’uomo disperso, dopo aver sospeso le ricerche al tramonto di ieri per motivi di sicurezza.
L'imprenditore Mauro Gioacchini è ancora disperso al lago di Bolsena. Le ricerche sono riprese alle prime luci di domenica 15 febbraio, dopo che sono state sospese intorno alle 20 di ieri a causa del buio. L'uomo, 66 anni, residente a Grotte di Castro, è un noto imprenditore nel settore dell'edilizia stradale. Sarebbe uscito in canoa prima di far perdere le proprie tracce, senza più rispondere a moglie e figlio. L'allarme è stato lanciato proprio dai familiari nel pomeriggio di sabato, facendo scattare immediatamente l'intervento dei soccorsi nel territorio del comune di Bolsena, dove le ricerche si stanno concentrando.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In canoa sul lago di Bolsena, disperso: ricerche in corso
Un uomo di 66 anni della zona è scomparso nel lago di Bolsena mentre navigava in canoa.
Turista disperso a Beaulard di Oulx dove era uscito per una camminata in montagna, battute di ricerca in corso
Un uomo di 52 anni, turista francese, risulta disperso da martedì 30 dicembre 2025 nella zona di Beaulard di Oulx.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: L'imprenditore Mauro Gioacchini ancora disperso sul Lago di Bolsena; Mauro Gioacchini, l'imprenditore disperso al lago di Bolsena: era uscito in canoa.
Potete lasciare un messaggio di cordoglio per i familiari della Cara Floriana anche su www.mauropentericci.it facebook