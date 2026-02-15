Mauro Gioacchini l' imprenditore disperso al lago di Bolsena | era uscito in canoa

Mauro Gioacchini, imprenditore scomparso al lago di Bolsena, è sparito dopo aver usato una canoa e non essere più tornato a riva. Le squadre di soccorso hanno ripreso le ricerche all’alba di domenica 15 febbraio, cercando di trovare tracce dell’uomo disperso, dopo aver sospeso le ricerche al tramonto di ieri per motivi di sicurezza.

L'imprenditore Mauro Gioacchini è ancora disperso al lago di Bolsena. Le ricerche sono riprese alle prime luci di domenica 15 febbraio, dopo che sono state sospese intorno alle 20 di ieri a causa del buio. L'uomo, 66 anni, residente a Grotte di Castro, è un noto imprenditore nel settore dell'edilizia stradale. Sarebbe uscito in canoa prima di far perdere le proprie tracce, senza più rispondere a moglie e figlio. L'allarme è stato lanciato proprio dai familiari nel pomeriggio di sabato, facendo scattare immediatamente l'intervento dei soccorsi nel territorio del comune di Bolsena, dove le ricerche si stanno concentrando.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

