Turista disperso a Beaulard di Oulx dove era uscito per una camminata in montagna battute di ricerca in corso

Un uomo di 52 anni, turista francese, risulta disperso da martedì 30 dicembre 2025 nella zona di Beaulard di Oulx. Era uscito nel primo pomeriggio per una passeggiata in montagna, e le ricerche sono attualmente in corso. Le autorità stanno collaborando per rintracciare il visitatore e garantire la sua sicurezza.

Un turista francese di 52 anni risulta disperso dalla serata di ieri, martedì 30 dicembre 2025, nella zona di frazione Beaulard di Oulx, dove era uscito nel primo pomeriggio per fare una passeggiata in montagna. L'uomo è anche un podista esperto e potrebbe avere avuto un incidente o un malore.

