Il re delle rovesciate ora deve ribaltare la malattia l' ex rosanero Pinilla | Ho un tumore alla pelle

Mauricio Pinilla, ex attaccante del Palermo noto per le sue spettacolari rovesciate, ha annunciato di essere affetto da un tumore alla pelle. Dopo aver incantato i tifosi con i suoi gol acrobatici, ora affronta una sfida molto più difficile, che riguarda la sua salute. La scoperta della malattia è stata un colpo duro per l’attaccante cileno, che ha deciso di condividere pubblicamente la notizia. A breve dovrà sottoporsi a cure e controlli, per cercare di sconfiggere il male.

Il cileno, che ha giocato nel Palermo tra il 2010 e il 2012, in un'intervista a un'emittente tv del suo Paese: "Mi è stata diagnosticata la prostatite. Sono andato in ospedale per sottopormi ad alcuni esami, mi erano comparse delle macchie". Poi la diagnosi. "Ho trascorso momenti davvero brutti, ma oggi sto meglio" Con la sua specialità, la rovesciata, ha segnato e dato spettacolo per anni, facendosi apprezzare anche a Palermo, adesso Mauricio Pinilla deve ribaltare qualcosa di più importante di una partita di calcio. L'ex attaccante cileno, che ha segnato 11 gol in 46 presenze in rosanero, tra il 2010 e il 2012, sta lottando contro una brutta malattia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

