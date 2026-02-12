L’ex attaccante cileno Mauricio Pinilla ha annunciato di avere un tumore alla pelle. Durante un’intervista in tv, ha raccontato di aver vissuto momenti molto difficili e di stare affrontando una sfida personale complicata. Pinilla ha giocato in Italia con le maglie di diverse squadre, tra cui Cagliari, Atalanta, Chievo, Palermo e Genoa, e ora si apre al pubblico parlando della sua salute.

Mauricio Pinilla ha scelto di interrompere il silenzio e affrontare l’avversario senza paura. Come in campo, quando dribblava i difensori e segnava gol a raffica. L’ex attaccante cileno ha smesso di giocare nel 2020 per intraprendere la carriera televisiva in Sudamerica. Durante il programma Metro TV ha annunciato di star vivendo un periodo complicato: “Mi è stata diagnosticata la prostatite. Sono andato in ospedale per sottopormi ad alcuni esami, mi erano comparse delle macchie sulla pelle. Ho scoperto di avere un tumore. Finora non ne avevo mai parlato con nessuno, lo sapeva soltanto la mia famiglia”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pinilla shock, l'ex bomber di Cagliari e Atalanta rivela: "Ho un tumore alla pelle"

Approfondimenti su Pinilla Cagliari

Mauricio Pinilla, ex attaccante di Cagliari e Atalanta, ha fatto sapere di aver scoperto di avere un tumore alla pelle.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pinilla Cagliari

Pinilla shock: Mi hanno rilevato un cancro alla pelle, fortunatamente è nella fase inizialeMauricio Pinilla, ex attaccante di vari club italiani, ha annunciato di essere attualmente in cura per un tumore cutaneo. L’ex centravanti cileno. tuttomercatoweb.com

Pinilla, l’attaccante ex Atalanta e Cagliari rivela: «Mi hanno diagnosticato un cancro della pelle». Le sue parolePinilla, l’attaccante ex Atalanta e Cagliari rivela: «Mi hanno diagnosticato un cancro della pelle». Le sue parole Mauricio Pinilla, ex attaccante del Cagliari, ha reso pubblica una notizia che ha sco ... calcionews24.com

L’annuncio shock di #Pinilla: “Ho il cancro alla pelle” x.com