Matteo Trullu trionfa a The Voice Kids 2026 | dalla Sardegna al podio con Maniac

Matteo Trullu, il giovane cantante sardo di 13 anni di Decimomannu, ha conquistato il primo posto a The Voice Kids 2026, grazie alla sua interpretazione di “Maniac”. La vittoria arriva dopo settimane di prove intense e un percorso fatto di costanza e talento. Matteo, che ha già attirato l’attenzione di molti con le sue esibizioni, si prepara ora a portare avanti la sua passione per la musica.

Chi è Matteo Trullu, vincitore di The Voice Kids 2026?. Ha tredici anni, viene da Decimomannu, provincia di Cagliari, e ha appena scritto una piccola pagina di televisione musicale. Matteo Trullu è il vincitore della finalissima di The Voice Kids Italia, andata in onda il 14 febbraio 2026 su Rai 1. Un trionfo arrivato al termine di una serata ad alta tensione emotiva, condotta con l'ormai rodata eleganza di Antonella Clerici, che ha visto scontrarsi i talenti più promettenti della quarta edizione. Matteo, nel Team Nek (che ha vinto anche l'edizione senior), ha convinto pubblico in studio e super giuria con una performance che ha messo insieme tecnica, carisma e maturità musicale sorprendente per l'età.

Matteo Trullu ha conquistato il titolo di vincitore di The Voice Kids 2026 grazie alla sua esibizione di “Maniac”, lasciando il pubblico senza parole.

Matteo Trullu ha vinto la finalissima di The Voice Kids 2026, portando a casa il trofeo dopo una performance apprezzata dal pubblico.

MATTEO TRULLU: Vince The Voice Kids e lancia la sfida! Dicevano che ero un fallito

