Matteo Trullu trionfa a The Voice Kids 2026 | dalla Sardegna al podio con Maniac
Matteo Trullu, il giovane cantante sardo di 13 anni di Decimomannu, ha conquistato il primo posto a The Voice Kids 2026, grazie alla sua interpretazione di “Maniac”. La vittoria arriva dopo settimane di prove intense e un percorso fatto di costanza e talento. Matteo, che ha già attirato l’attenzione di molti con le sue esibizioni, si prepara ora a portare avanti la sua passione per la musica.
Chi è Matteo Trullu, vincitore di The Voice Kids 2026?. Ha tredici anni, viene da Decimomannu, provincia di Cagliari, e ha appena scritto una piccola pagina di televisione musicale. Matteo Trullu è il vincitore della finalissima di The Voice Kids Italia, andata in onda il 14 febbraio 2026 su Rai 1. Un trionfo arrivato al termine di una serata ad alta tensione emotiva, condotta con l’ormai rodata eleganza di Antonella Clerici, che ha visto scontrarsi i talenti più promettenti della quarta edizione. Matteo, nel Team Nek (che ha vinto anche l’edizione senior), ha convinto pubblico in studio e super giuria con una performance che ha messo insieme tecnica, carisma e maturità musicale sorprendente per l’età. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Chi è Matteo Trullu, il vincitore di The Voice Kids 2026 che ha conquistato tutti con “Maniac”. La rivincita in diretta: “Dicevano che con la musica non avrei mai potuto fare niente”
Matteo Trullu ha conquistato il titolo di vincitore di The Voice Kids 2026 grazie alla sua esibizione di “Maniac”, lasciando il pubblico senza parole.
Chi ha vinto The Voice Kids 2026: Matteo Trullu alza il trofeo in finale
Matteo Trullu ha vinto la finalissima di The Voice Kids 2026, portando a casa il trofeo dopo una performance apprezzata dal pubblico.
MATTEO TRULLU: Vince The Voice Kids e lancia la sfida! Dicevano che ero un fallito
Argomenti discussi: Matteo Trullu di Decimomannu trionfa a The Voice Kids; Il cagliaritano Matteo Trullu vince The Voice Kids su Rai Uno; The Voice Kids 2026, trionfa il 13enne sardo Matteo Trullu del team Nek; Musica, Matteo Trullu trionfa a The Voice Kids.
Matteo Trullu trionfa a The Voice Kids: la voce che conquista Rai 1 e NekLa luce dello studio si abbassa lentamente mentre l’attesa diventa quasi fisica, un silenzio sospeso che attraversa il pubblico e arriva fino al centro del ... thesocialpost.it
Matteo Trullu, chi è il vincitore di The Voice Kids 2026: l’intesa da brividi con Nek e la polemica dopo la vittoriaChi ha vinto The Voice Kids 2026. Il 13 Matteo Trullu ha emozionato giuria, pubblico e social col suo talento: La mia grande rivincita ... libero.it
A trionfare nell’edizione 2026 di The Voice Kids è stato Matteo Trullu, 13 anni, di Decimomannu (Cagliari), talento del team di Nek. Una vittoria limpida, costruita con emozione e talento vero. Ma il successo ha un significato ancora più ampio. Perché arriva facebook
Matteo Trullu del team Nek è il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids x.com