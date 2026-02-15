Matteo Trullu è il vincitore di The Voice Kids 4

Matteo Trullu ha conquistato il titolo di vincitore di The Voice Kids 4, dopo aver ottenuto il massimo dei voti durante la finale trasmessa su Rai 1. Il 13enne sardo, che fa parte del team di Nek, ha dimostrato grande talento e determinazione, portando a casa il trofeo e un premio in denaro. La vittoria arriva dopo settimane di prove intense e esibizioni che hanno lasciato il pubblico senza parole.

La storia italiana di The Voice Kids ha il suo quarto vincitore: è Matteo Trullu. Il 13enne sardo del team Nek ha sbaragliato tutti e vinto con merito il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Alla finale in onda la sera di San Valentino sono approdati in dodici, quattro per team. Ciascun coach, dopo la carrellata di esibizioni, ha scelto il cantante con cui tentare la vittoria: Arisa se l'è giocata con Francesca Lanza, Clementino e Rocco Hunt con Andrea Ronga, Nek con Matteo Trullu e Loredana Bertè con Briana Samira Camara.