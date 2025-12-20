Francesco De Siena chi è il vincitore di The Voice Senior 2025
La sesta edizione di The Voice Senior si è appena conclusa e a sollevare il trofeo è stato Francesco De Siena, artista maturo e raffinato che ha saputo raggiungere il pubblico e i coach (soprattutto quelli appena subentrati) con un percorso costruito puntata dopo puntata e con una solidità musicale che ha convinto tutti fin da subito. A decretarne la vittoria è stata l’interpretazione di Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, brano complesso – oramai diventato un cult dei talent dopo l’exploit a X Factor – che De Siena ha affrontato con sicurezza, dimostrando di saper abitare il testo prima ancora che la melodia. 🔗 Leggi su Dilei.it
