Dopo tre edizioni al femminile, a vincere The Voice Senior è un uomo. Ad imporsi nella sesta stagione del talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici è Francesco De Siena, 60enne musicista di Morciano di Leuca (Lecce), del team Nek. Il concorrente ha battuto allo scontro finale gli altri superfinalisti: Pierluigi Lunedei e Carmelo Sciplino guidati dal duo Clementino-Rocco Hunt e Giovanna Russo della coach Arisa. La finale ha visto inizialmente la gara tra dodici finalisti, tre per ogni team, ridotti poi a quattro. Tra questi ultimi si è consumata una sfida a suon di cavalli di battaglia, che ha portato alla proclamazione del vincitore. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Francesco De Siena è il vincitore di The Voice Senior 6

Leggi anche: Il Salento conquista The Voice Senior, Francesco De Siena entra nel team di Nek

Leggi anche: Il Salento conquista The Voice Senior, Francesco De Siena entra nel team di Nek

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Francesco canta “La sera dei miracoli di Lucio Dalla | The Voice Senior Italy Semifinale

Grande Francesco De Siena , grande finale domani a sera - facebook.com facebook

#the voice senior, il salentino #francesco de siena in finale x.com