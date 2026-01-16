Al cinema IO+TE con Matteo Paolillo ed Ester Pantano

Arriva al cinema nel periodo di San Valentino Io+Te, il nuovo film diretto da Valentina De Amicis, prodotto da Roberto Venuso e Federica Artiano per la Genesis S.r.l. e distribuito da Artimagiche Film, realizzato grazie al Contributo e il supporto di Marche Film Commission – Fondazione Marche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Io+Te, il trailer del film di Valentina De Amicis al cinema dal 5 febbraio; TRAILER - IO+TE di Valentina De Amicis con Matteo Paolillo ed Ester Pantano, dal 5 febbraio al Cinema.

Matteo Paolillo: “La mia generazione? Cresciuta con la pressione di dover raggiungere il successo” - Una carriera iniziata giovanissimo, appena tredicenne, in una compagnia teatrale della sua città natale, Salerno. movieplayer.it

