Al cinema IO+TE con Matteo Paolillo ed Ester Pantano
Arriva al cinema nel periodo di San Valentino Io+Te, il nuovo film diretto da Valentina De Amicis, prodotto da Roberto Venuso e Federica Artiano per la Genesis S.r.l. e distribuito da Artimagiche Film, realizzato grazie al Contributo e il supporto di Marche Film Commission – Fondazione Marche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Matteo Paolillo: “La mia generazione? Cresciuta con la pressione di dover raggiungere il successo” - Una carriera iniziata giovanissimo, appena tredicenne, in una compagnia teatrale della sua città natale, Salerno. movieplayer.it
Io+Te I Trailer ufficiale HD
