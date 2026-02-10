Matteo Paolillo arriva ad Ancona per presentare il suo nuovo film,

Matteo Paolillo, il celebre Edoardo Conte della serie tv ‘Mare Fuori’ sarà ospite venerdì (ore 20) al Multiplex Giometti di Ancona, per presentare il nuovo film " Io+Te ", diretto da Valentina De Amicis. La proiezione sarà aperta da un incontro condotto dal presidente della Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission Andrea Agostini, a tu per tu con Paolillo e con i produttori Roberto Venuso e Federica Artiano della Genesis Srl. "Ho visto sbocciare e concretizzarsi questo film giorno dopo giorno - dice Agostini -. E’ una grande emozione il suo arrivo nelle sale, e non potevamo celebrare meglio questo lancio con la presenza ad Ancona di Paolillo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Paolillo in sala da Giometti: c’è "Io+Te", film girato nelle Marche

