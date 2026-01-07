bavarese classe 2003 in prova alla samb il difensore mrozek

La Samb, attualmente a una sola lunghezza dal Perugia in classifica, affronta una fase di attesa di rinforzi definitivi. Nel frattempo, il club ha deciso di testare un nuovo profilo, portando in prova un difensore tedesco, Bavarese classe 2003, chiamato Mrozek. Questa scelta si inserisce nel tentativo di migliorare la rosa e uscire dalla zona play out, mentre si valutano ulteriori opportunità di mercato.

In attesa di rinforzi ’veri’ che possano permettere alla Samb di allontanarsi dalla zona play out oggi con il Perugia, ad una sola lunghezza, il club rossoblù invece di dare corso e chiudere le trattative in itinere, si permette il lusso di portare in prova un calciatore tedesco. Si tratta del difensore, classe 2003 Lukas Mrozek. Il centrale, svincolato, è passato anche per l’Udinese. In terra teutonica ha maturato esperienze nella Regionalliga Bayern, il campionato di calcio di quarta divisione specifico per la regione della Baviera, con le maglie di TSV Aubstadt e SpVgg Hankofen-Hailing. Al momento il difensore tedesco si allena agli ordini di D’Alesio e la sua posizione sarà valutata nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

