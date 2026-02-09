Serie B il pratese Matteo Guidi sogna la promozione con il Cesena

Il Cesena di Michele Mignani sta sorprendendo in questa stagione di Serie B. Dopo 23 partite, i romagnoli sono quinti in classifica con 37 punti e puntano ai playoff. Tra i protagonisti c’è anche il pratese Matteo Guidi, che sogna di portare il suo team in Serie A.

Prato, 9 febbraio 2026 - Il Cesena è una delle rivelazioni della Serie B 202526: dopo ventitrè giornate, i romagnoli di mister Michele Mignani sono quinti in classifica con 37 punti ed in piena lotta per i playoff. E tra i bianconeri, sta facendosi spazio anche un giovanissimo calciatore di Prato: si tratta del ventiduenne Matteo Guidi, difensore classe 2003 al debutto in cadetteria, che ha fin qui totalizzato 13 presenze con i bianconeri. E' sceso in campo anche lo scorso fine settimana, nel match vinto contro il Pescara per 2-0, partendo titolare. In Romagna, Guidi è arrivato la scorsa estate, quando ha firmato un contratto triennale che scadrà il 30 giugno del 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

