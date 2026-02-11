Piero Gobetti | un intellettuale ribelle nel centenario della nascita riletto da Paolo Di Paolo

A cento anni dalla sua nascita, Piero Gobetti torna al centro delle pagine con una rilettura di Paolo Di Paolo. L’autore contemporaneo ricorda un intellettuale che non ha mai avuto paura di essere scomodo, con le sue idee e il suo esempio. La sua figura, ancora oggi, suscita discussioni e riflessioni su cosa voglia dire essere un pensatore libero e ribelle.

Piero Gobetti a cento anni dalla nascita: un intellettuale scomodo riletto da Paolo Di Paolo. A cento anni dalla sua nascita, la figura di Piero Gobetti, uno dei più importanti intellettuali del primo Novecento italiano, viene ripercorsa attraverso lo sguardo di Paolo Di Paolo, autore contemporaneo. L'omaggio, inserito all'interno della rassegna "Incipit", offre uno spaccato sulla vita e sul pensiero di un uomo che ha segnato profondamente la storia del pensiero italiano, pagando a caro prezzo le sue convinzioni. Il programma "Incipit", curato da Filippo Maria Battaglia, si propone di esplorare la letteratura attraverso nuove chiavi di lettura, offrendo al pubblico una prospettiva inedita su figure emblematiche del passato.

