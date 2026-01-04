Atalanta il ritorno di Scalvini | in campo dopo due mesi e mezzo ed eroe contro la Roma
Giorgio Scalvini è tornato in campo dopo due mesi e mezzo, disputando la partita da titolare e segnando il gol decisivo nella vittoria dell’Atalanta contro la Roma. Dopo 111 giorni di assenza, il giovane difensore ha dimostrato di poter contribuire nuovamente alla squadra, confermando il suo ruolo importante nel reparto difensivo. Un ritorno che segna un momento significativo nella stagione della formazione bergamasca.
Bergamo, 4 gennaio 2026 – Notte da favola per Giorgio Scalvini, con il ritorno in campo dopo due mesi, con il ritorno da titolare (dopo 111 giorni) e con il ritorno al gol, decisivo per l’Atalanta nel successo casalingo contro la Roma del suo ex mentore Gasperini, che lo aveva lanciato 18enne in prima squadra. Per il 22enne difensore di Palazzolo secondo gol contro la Roma dopo quello, sempre decisivo, all’Olimpico nella vittoria per 1-0 del 2022. E secondo gol stagionale, dopo quello al Lecce, pur giocando appena 348 minuti in questo campionato, in pratica meno di quattro gare intere. L’Atalanta batte 1-0 la Roma di Gasperini e risale a otto punti dal quarto posto Gol e prestazione (terminata al minuto 59 per crampi) che potrebbero segnare la fine di un continuo tunnel di infortuni per il centrale nato a Chiari: nel giugno 2024 la rottura del legamento crociato, nel gennaio 2025 la rottura della clavicola, poi da settembre una serie di problemi muscolari ai flessori e agli adduttori a frenarlo, facendogli saltare quasi totalmente il girone di andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
