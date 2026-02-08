Yildiz Juve le cifre definitive del rinnovo | maxi investimento da 50 milioni Dal 26 27 sarà il più pagato

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz con un investimento da 50 milioni di euro. Dal campionato 20262027, il giovane talento sarà tra i più pagati della rosa. La società ha scelto di puntare forte su di lui, consolidando così il suo ruolo nel progetto a lungo termine.

Yildiz Juve, le cifre definitive del rinnovo: maxi investimento da 50 milioni. Dal 2627 sarà il più pagato all’interno della rosa bianconera. La Juventus ha deciso di blindare il proprio gioiello più prezioso con un’operazione finanziaria di portata storica. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di  Kenan Yildiz  rappresenta un investimento complessivo da capogiro: quasi  50 milioni di euro netti  fino al  2030, includendo parte fissa, bonus facilmente raggiungibili e un sostanzioso premio fedeltà. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il talento turco ha esteso il proprio legame con la “Vecchia Signora” di un ulteriore anno (rispetto alla precedente scadenza del 2029), ottenendo un adeguamento contrattuale che ne riflette l’importanza centrale nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

