La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz con un investimento da 50 milioni di euro. Dal campionato 20262027, il giovane talento sarà tra i più pagati della rosa. La società ha scelto di puntare forte su di lui, consolidando così il suo ruolo nel progetto a lungo termine.

Yildiz Juve, le cifre definitive del rinnovo: maxi investimento da 50 milioni. Dal 2627 sarà il più pagato all’interno della rosa bianconera. La Juventus ha deciso di blindare il proprio gioiello più prezioso con un’operazione finanziaria di portata storica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Kenan Yildiz rappresenta un investimento complessivo da capogiro: quasi 50 milioni di euro netti fino al 2030, includendo parte fissa, bonus facilmente raggiungibili e un sostanzioso premio fedeltà. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il talento turco ha esteso il proprio legame con la “Vecchia Signora” di un ulteriore anno (rispetto alla precedente scadenza del 2029), ottenendo un adeguamento contrattuale che ne riflette l’importanza centrale nel progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve, le cifre definitive del rinnovo: maxi investimento da 50 milioni. Dal 26/27 sarà il più pagato

Approfondimenti su Yildiz Juve

La Juventus sta per ufficializzare il rinnovo di Kenan Yildiz.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Yildiz Juve

Argomenti discussi: Ufficiale: Yildiz rinnova fino al 2030: Grazie a Elkann, amo la Juve, la nostra storia continua; Yildiz-Juve, è rinnovo: ecco le cifre. E in conferenza con Spalletti ci sono anche Kenan e Comolli!; Yildiz-Juventus insieme fino al 2030, c'è l'accordo: cifre e dettagli; Juve, Yildiz ha firmato il rinnovo: l'annuncio ufficiale con le cifre e i dettagli del contratto.

Yildiz-Juve, è rinnovo: ecco le cifre. E in conferenza con Spalletti ci sono anche Kenan e Comolli!La notizia di mercato più importante per la Juventus arriva a pochi giorni di distanza dalla chiusura della sessione invernale. E no, non è un nuovo rinforzo per Spalletti, anzi è una conferma determi ... msn.com

Juve-Yildiz, avanti insieme: rinnovo ad un passo; le cifreLa Juventus e Yildiz hanno trovato l'intesa per il rinnovo: adeguamento salariale del turco che passa da 1,7 a 6 milioni di euro a stagione ... europacalcio.it

#Yildiz rinnova con la #Juve Tutti i retroscena della firma facebook

Kenan #Yildiz è la storia di cui la gente della #Juve -e non solo- ha bisogno. In anni difficili -non solo per noi ma per il movimento Italiano in generale- il ragazzino che si mette il 10 sulle spalle fa bene al cuore. Lo vedo col mio Ludovico, non un fanatico del gio x.com