Che incredibile ritorno! | Lindsey Vonn celebra Federica Brignone

Lindsey Vonn ha scritto un messaggio di incoraggiamento a Federica Brignone, celebrando il suo incredibile ritorno. La campionessa americana ha commentato su Twitter, esprimendo entusiasmo per la performance di Fede, senza entrare troppo nei dettagli, ma lasciando trasparire l’ammirazione per il suo ritorno alle gare.

lindsey vonn resta al centro dell’attenzione sportiva dopo l’incidente che ha segnato le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. ricoverata presso l’ospedale Ca’ Foncelli di Treviso, ha affrontato il terzo intervento chirurgico nell’arco di quattro giorni a seguito della caduta durante la discesa libera. La diagnosi iniziale indicava una rottura del legamento crociato anteriore sinistro, evento che ha complicato ulteriormente lo stato di salute della fuoriclasse statunitense. Le dinamiche dell’incidente hanno tenuto banco nelle cronache sportive, con l’obiettivo di monitorare i tempi di recupero e le condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lindsey Vonn si trova ora all'ospedale Ca’ Foncelli di Treviso, dove ha subito il terzo intervento in quattro giorni.

Dopo anni di duro lavoro, Federica Brignone torna a vincere e riceve una pioggia di complimenti.

