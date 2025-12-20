Massara a DAZN | Gasperini ha avuto un impatto immediato vogliamo crescere ancora Mercato? Non è facile e questo è risaputo Futuro Dybala? Impossibile dirlo
Massara, direttore sportivo della Roma, ha commentato l’avvio di stagione e le prospettive future della squadra durante un’intervista a DAZN prima della partita contro la Juventus. Ha evidenziato l’impatto immediato di Gasperini e l’obiettivo di crescere ulteriormente, sottolineando le difficoltà del mercato di gennaio. Riguardo a Dybala, ha precisato che il suo futuro rimane incerto e difficile da prevedere.
Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Juventus soffermandosi sull’avvio di stagione e sul mercato di gennaio Nel prepartita di Juventus Roma, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra. Dall’impatto di Gian Piero Gasperini al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
