Massara a DAZN | Gasperini ha avuto un impatto immediato vogliamo crescere ancora Mercato? Non è facile e questo è risaputo Futuro Dybala? Impossibile dirlo

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massara, direttore sportivo della Roma, ha commentato l’avvio di stagione e le prospettive future della squadra durante un’intervista a DAZN prima della partita contro la Juventus. Ha evidenziato l’impatto immediato di Gasperini e l’obiettivo di crescere ulteriormente, sottolineando le difficoltà del mercato di gennaio. Riguardo a Dybala, ha precisato che il suo futuro rimane incerto e difficile da prevedere.

Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Juventus soffermandosi sull’avvio di stagione e sul mercato di gennaio Nel prepartita di Juventus Roma, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra. Dall’impatto di Gian Piero Gasperini al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

massara a dazn gasperini ha avuto un impatto immediato vogliamo crescere ancora mercato non 232 facile e questo 232 risaputo futuro dybala impossibile dirlo

© Calcionews24.com - Massara a DAZN: «Gasperini ha avuto un impatto immediato, vogliamo crescere ancora. Mercato? Non è facile e questo è risaputo. Futuro Dybala? Impossibile dirlo»

Leggi anche: Gasperini soddisfatto dopo Milan Roma: «Questa la strada che vogliamo percorrere, rammaricati per il risultato. Pesa molto l’infortunio di Dybala, ci manca questo rispetto alle altre big»

Leggi anche: Conferenza stampa Gasperini pre Sassuolo Roma: «Dobbiamo migliorare l’attacco e l’efficacia. Mi ha infastidito cosa ha detto Dybala? Sì, per questo motivo»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gasperini a Dazn: Dybala? Non c'era bisogno che entrasse. Mercato? Massara sa cosa ci serve; Massara e le parole su Dybala e Zirkzee: cosa ha detto sul mercato della Roma; Gasperini: “Non firmo per il quarto posto. Questo gruppo dà sempre l’anima in campo”; Massara: Dybala nel futuro della Roma? Intanto c'è nel presente. Ferguson via a gennaio, mai sentita questa eventualità.

massara dazn gasperini haMassara a Dazn: "Serata speciale per Dybala, Ferguson ha bisogno di adattarsi. Il mercato di Gennaio non è facile" - Le sue dichiarazioni prima del match con la Juventus: "Noi dobbiamo concentrarci sul lavoro, ... tuttojuve.com

massara dazn gasperini haMassara: "Impossibile dire se sarà l'ultimo anno di Dybala in Italia. Mercato? Priorità attaccante" - Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, prima della partita contro la Juventus è intervenuto al microfono di Dazn: "Noi dobbiamo. tuttomercatoweb.com

massara dazn gasperini haWesley rilancia la Roma e riaccende l'Olimpico, Gasperini e Dybala lo esaltano: Massara e l'obiettivo 8 goal, sogna i Mondiali col Brasile di Ancelotti - Il brasiliano segna il goal decisivo contro il Como e riporta i giallorossi alla vittoria: decisivo a destra con Gasperini e già centrale nella Roma e nel Brasile di Ancelotti. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.