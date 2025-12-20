Massara a DAZN | Gasperini ha avuto un impatto immediato vogliamo crescere ancora Mercato? Non è facile e questo è risaputo Futuro Dybala? Impossibile dirlo

Massara, direttore sportivo della Roma, ha commentato l’avvio di stagione e le prospettive future della squadra durante un’intervista a DAZN prima della partita contro la Juventus. Ha evidenziato l’impatto immediato di Gasperini e l’obiettivo di crescere ulteriormente, sottolineando le difficoltà del mercato di gennaio. Riguardo a Dybala, ha precisato che il suo futuro rimane incerto e difficile da prevedere.

Massara: "Impossibile dire se sarà l'ultimo anno di Dybala in Italia. Mercato? Priorità attaccante" - Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, prima della partita contro la Juventus è intervenuto al microfono di Dazn: "Noi dobbiamo. tuttomercatoweb.com

Wesley rilancia la Roma e riaccende l'Olimpico, Gasperini e Dybala lo esaltano: Massara e l'obiettivo 8 goal, sogna i Mondiali col Brasile di Ancelotti - Il brasiliano segna il goal decisivo contro il Como e riporta i giallorossi alla vittoria: decisivo a destra con Gasperini e già centrale nella Roma e nel Brasile di Ancelotti. msn.com

Il chiaro messaggio di Gasperini a Massara A gennaio si aspetta i giusti rinforzi per la sua Roma Guarda 4-3-2-1 powered by SisalTipster, su #DAZN x.com

WESLEY: "Emozione indescrivibile segnare sotto la Sud. 4 gol con il Flamengo Massara mi ha detto di farne il doppio" WESLEY A SKY SPORT Gran gioco dal primo all’ultimo minuto… “È quello che ci chiede il mister. Stiamo lavorando molto e lo abbiamo fat - facebook.com facebook

