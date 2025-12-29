Scontro tra due auto una rimane in bilico | vigili del fuoco sul posto

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, si è verificato uno scontro tra due veicoli in via Rognoli a Savignone. L’incidente ha visto una delle auto rimanere in bilico, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Busalla. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte al momento.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, quando i vigili del fuoco di Busalla sono accorsi in via Rognoli a Savignone, per uno scontro tra due auto. I due occupanti sono usciti autonomamente e sono stati trasportati in ospedale dai militi del 118.

