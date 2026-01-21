Caprarola si colora di musica festa e maschere per il Carnevale 2026

Dal 8 al 17 febbraio 2026, Caprarola si anima con il tradizionale Carnevale. Durante questa settimana, le vie del paese si riempiono di musica, maschere e momenti di convivialità, offrendo un calendario di eventi dedicati a tutte le età. Un’occasione per vivere la comunità e condividere la gioia delle tradizioni locali, in un’atmosfera festosa e autentica.

Da domenica 8 a martedì 17 febbraio, le strade di Caprarola si dipingono dei colori del Carnevale. Uno degli appuntamenti più attesi in tutta la Tuscia, il Carnevale caprolatto promette momenti di festa e divertimento, con un calendario di eventi dedicato a famiglie, bambini e adulti.

