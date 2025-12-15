Maria Antonietta e Colombre ecco il titolo della loro canzone a Sanremo

Al Festival di Sanremo 2025 arrivano due talenti marchigiani: Maria Antonietta e Colombre. Con il loro brano, portano sulla scena nazionale la ricchezza musicale della regione, offrendo un'esperienza unica ai partecipanti e al pubblico. La loro presenza rappresenta un importante momento di valorizzazione della musica emergente marchigiana a livello internazionale.

Pesaro, 14 dicembre 2025 - Approda al Festival di Sanremo un duo tutto marchigiano: Maria Antonietta e Colombre. Un sodalizio artistico e personale che li vedrà come la nuova coppia del festival. Elettra Lamborghini e Tredici Pietro, quali canzoni portano a Sanremo 2026 Che canzone portano Maria Antonietta e Colombre a Sanremo. La pesarese Maria Antonietta (al secolo Letizia Cesarini classe 1987) e Colombre (all’anagrafe Giovanni Imparato, 43 anni di Senigallia ), non solo rappresenteranno le Marche al Festival ma, in qualche modo anche la canzone d’autore indipendente. Si presenteranno alla popolare kermesse condotta da Carlo Conti (l’annuncio sui brani dei trenta big è stato dato dallo stesso Conti in serata durante la finale di ‘Sarà Sanremo’) con la canzone "La felicità e basta”. Ilrestodelcarlino.it

