La notizia circola da giorni: Margot Robbie e Jacob Elordi sono stati visti più volte insieme, questa volta immersi nella passione delle “Cime tempestose”. I due attori, protagonisti di un film, sono finiti nel mirino dei gossip, ma nessuno ha ancora una conferma ufficiale. Non è la prima volta che vengono associati, e il pettegolezzo sembra essere ormai parte del loro mestiere. La domanda rimane: tra loro c’è davvero qualcosa di più di una semplice amicizia sul set?

Interpreti di Catherine e Heathcliff nel film di Emerald Fennel, adattamento del romanzo di Emily Brontë, i due sembrano davvero innamorati l’uno dell’altra Non è la prima volta che ai due protagonisti di un film viene attribuita una storia d’amore: il pettegolezzo è sempre un’ottima pubblicità, con buona pace degli eventuali compagni ufficiali. Ma la chimica che c’è fra Margot Robbie e Jacob Elordi, protagonisti di Cime Tempestose di Emerald Fennel, è innegabile. Rispettivamente nei ruoli di Catherine e Heathcliff nell’eterna storia d’amore e odio passionale firmata Emily Brontë nel da1847, i due sembrano non volere uscire dai personaggi. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Margot Robbie e Jacob Elordi persi nella passione delle "Cime tempestose": ma cosa c'è davvero fra i due?

Margot Robbie e Jacob Elordi sono stati visti entrambi con un anello da mignolo.

