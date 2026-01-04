Disperazione e disagio giovanile 25enne si taglia i polsi e tenta il suicidio

Nel pomeriggio lungo il viale Carlo III, una giovane donna di 25 anni è stata soccorsa dopo aver riportato ferite ai polsi, in un gesto che appare come un tentativo di autolesionismo. L’episodio evidenzia i segnali di disagio giovanile e la necessità di interventi di supporto e prevenzione. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questo momento di crisi.

Attimi di grande paura nel pomeriggio lungo il viale Carlo III, dove una giovane donna di 25 anni è stata soccorsa dopo essere stata trovata in strada con ferite ai polsi, in quello che appare come un tentativo di autolesionismo. A notarla sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che si sono.

