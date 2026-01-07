Suicidio giovanile la fascia 11-14 anni lancia l’allarme via chat | oltre 3.000 richieste d’aiuto nel 2025 svelano il malessere dei pre-adolescenti

Nel 2025, si registra un aumento delle richieste di aiuto tra i pre-adolescenti di 11-14 anni, con oltre 3.000 casi segnalati via chat. La maggior parte riguarda ragazze e riflette un crescente malessere legato all’uso precoce dello smartphone e al cyberbullismo. Pediatri e neuropsichiatri sottolineano l'importanza di interventi tempestivi per affrontare questa emergenza sociale.

