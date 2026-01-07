Suicidio giovanile la fascia 11-14 anni lancia l’allarme via chat | oltre 3.000 richieste d’aiuto nel 2025 svelano il malessere dei pre-adolescenti
Nel 2025, si registra un aumento delle richieste di aiuto tra i pre-adolescenti di 11-14 anni, con oltre 3.000 casi segnalati via chat. La maggior parte riguarda ragazze e riflette un crescente malessere legato all’uso precoce dello smartphone e al cyberbullismo. Pediatri e neuropsichiatri sottolineano l'importanza di interventi tempestivi per affrontare questa emergenza sociale.
Il 2025 evidenzia un picco di ideazione suicidaria nella fascia 11-14 anni, con il 90% delle urgenze che riguarda le ragazze; pediatri e neuropsichiatri collegano l'emergenza all'uso precoce dello smartphone e al cyberbullismo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Il nonno muore nel capanno di caccia, la nipote di 7 anni lancia l’allarme: “Sta male, aiuto”
Leggi anche: Nel 2025 oltre l’11% delle frasi accademiche è prodotto da intelligenza artificiale: l’analisi di NoPlagio su 200.000 documenti universitari
Suicidio giovanile, la fascia 11-14 anni lancia l'allarme via chat: oltre 3.000 richieste d'aiuto nel 2025 svelano il malessere dei pre-adolescenti; Suicidio giovanile, i dati di Tazza blu: scuole e genitori sono un muro invalicabile.
Suicidio giovanile, i dati di Tazza blu: scuole e genitori sono un muro invalicabile - Tra le 32 segnalazioni ricevute dall’associazione anche la richiesta di aiuto della 14enne Carola Più di 2. msn.com
Suicidi tra i giovani. Tentativi raddoppiati con la pandemia - I dati dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma evidenziano come le consulenze neuropsichiatriche ha riguardato fenomeni di ideazione suicidaria e tentativi di suicidio siano passate dal 36% dell ... quotidianosanita.it
Suicidi giovanili, Crepet: “Fallimento della società”/ “Il rapporto con l’IA sostituisce i docenti tutor” - Paolo Crepet riflette sul tema dell'aumento dei suicidi giovanili: secondo lo psichiatra è la somma del fallimento dell'intera società Lo psichiatra infantile Paolo Crepet è intervenuto ieri sera ... ilsussidiario.net
PROFUMO DI VIOLE SFIORITE: IL ROMANZO DI ANTONIO BORSA CHE PARLA AL DOLORE Il nuovo romanzo di Antonio Borsa affronta suicidio giovanile e fragilità emotiva con una storia di perdita e speranza, tra letteratura e impegno civile https://www.cult - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.