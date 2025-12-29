Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona I legali | Campagna calunniosa e diffamatoria

Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito alle accuse mosse da Corona. I suoi legali hanno definito la campagna diffamatoria e calunniosa. La decisione mira a tutelare la propria reputazione e a garantire il rispetto delle procedure legali, in un contesto che ha suscitato attenzione mediatica e pubblica. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e controversie che coinvolgono diverse parti interessate.

Roma, 29 dicembre 2025 - "Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset ": è quanto scrivono gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, i nuovi legali di Signorini in sede civile e penale, che parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" volta a "distruggere" la sua onorabilità.

