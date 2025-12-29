Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona I legali | Campagna calunniosa e diffamatoria

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle accuse rivolte da Fabrizio Corona nel suo programma Falsissimo. I legali dell'editore hanno definito le affermazioni come una campagna calunniosa e diffamatoria, evidenziando la volontà di tutelare la propria reputazione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte attendono eventuali sviluppi legali.

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona attraverso il suo format Falsissimo. “Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset”, scrivono i nuovi avvocati dell’ex conduttore del Grande Fratello, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

alfonso signorini si autosospende da mediaset dopo le accuse di corona i legali campagna calunniosa e diffamatoria

© Ilfattoquotidiano.it - Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria”

Leggi anche: Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria”

Leggi anche: Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona sul Grande Fratello

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Promessa: Lorenzo in carcere militare per colpa di Curro; Antonio vince una somma faraonica a Chi vuol essere milionario, ma Gerry Scotti si innervosisce.

alfonso signorini autosospende mediasetAlfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: «Campagna diffamatoria» - La decisione, ufficiale, è stata comunicata dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, ... msn.com

alfonso signorini autosospende mediasetAlfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona sul Grande Fratello - La scelta arriva nel pieno della bufera che ha investito il conduttore dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, rilasciate ... leggo.it

alfonso signorini autosospende mediasetSignorini si autosospende da Mediaset: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - "Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. quotidiano.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.