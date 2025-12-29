Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona I legali | Campagna calunniosa e diffamatoria

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle accuse rivolte da Fabrizio Corona nel suo programma Falsissimo. I legali dell'editore hanno definito le affermazioni come una campagna calunniosa e diffamatoria, evidenziando la volontà di tutelare la propria reputazione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti coinvolte attendono eventuali sviluppi legali.

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona attraverso il suo format Falsissimo. "Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media, il dott. Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione una intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset", scrivono i nuovi avvocati dell'ex conduttore del Grande Fratello, Daniela Missaglia e Domenico Aiello.

