Mantova annebbiato bis Catanzaro Modesto altro ko | zona rossa vicina

Il Mantova si arrende: 2-0 al Catanzaro. In un Ceravolo insolitamente avvolto per larghi tratti da una fitta nebbia, la squadra del crotonese Modesto vive una gara dal copione ormai ben conosciuto dai biancorossi. In effetti, ancora una volta, gli ospiti approcciano alla partita con buone intenzioni, ma si lasciano trafiggere al primo affondo e poi non riescono più a raddrizzare la situazione. I virgiliani rimangono in zona playout (a +1 dal terzultimo posto, in attesa delle gare di oggi) e dovrà giocare una nuova sfida-verità sabato con la Sampdoria al Martelli. Generosità e spinta fino in fondo, dunque, non sono bastate: pur mantenendo a lungo il possesso della palla, il Mantova non ha creato vere occasioni da rete.