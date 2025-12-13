crash test col cesena mantova in zona rossa possanzini fino alla fine

Il Mantova si prepara a un appuntamento cruciale contro il Cesena, in un match che rappresenta un vero e proprio crash test. La sfida, in programma alle 19, si svolge in un contesto di alta tensione, con il Mantova che punta a confermarsi in una fase delicata della stagione.

Il Mantova deve superare un esame molto importante. In casa di un Cesena ambizioso (si parte alle 19.30), i biancorossi devono ritrovare la via maestra. I virgiliani, dopo il ko con la Reggiana, sono scivolati di nuovo nella zona calda della classifica. E soprattutto, in una sfida con un avversario in difficoltà come gli emiliani la formazione di Possanzini è parsa priva di coraggio e idee, tanto da mettere in mostra una prestazione che ha fatto tornare indietro di alcune settimane i tifosi. In questi giorni, però, ha cercato di correre ai ripari Piccoli, ribadendo la sua fiducia nell’allenatore marchigiano. Sport.quotidiano.net

Mantova, domani test col Cesena sotto gli occhi dell'olimpionico Marcell Jacobs - Giornata di amichevole precampionato quella di domani a Mantova fra la compagine allenata da Davide Possanzini e il Cesena di Michele Mignani. tuttomercatoweb.com

Le auto BYD ottengono generalmente il massimo punteggio Euro NCAP, confermandosi sicure e competitive grazie a tecnologie all'avanguardia. https://auto.everyeye.it/notizie/sicure-auto-byd-cosa-dicono-crash-test-euro-ncap-847892.html?utm_medium= - facebook.com facebook