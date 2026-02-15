Mandello | si sente male sul sentiero per i Saioli soccorso un anziano

15 feb 2026

Un uomo di 74 anni si è sentito male mentre camminava sul sentiero dei Saioli a Mandello e ha avuto bisogno di aiuto. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando l’anziano si trovava in una zona difficile da raggiungere, e i soccorritori sono intervenuti immediatamente con un’autoambulanza e un’elicottero.

Intervento per soccorrere un uomo di 74 anni questa mattina, domenica 5 febbraio, in una zona impervia sopra Mandello. L'anziano è stato infatti colto da malore mentre si trovava sul sentiero per i Saioli. Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: dalla centrale operativa Soreu Laghi sono stati inviati sul posto i vigili del fuoco, in particolare una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) del Comando di Lecco. La squadra, arrivata in posto, ha provveduto a imbarellare l'infortunato e trasportarlo in una zona raggiungibile dall'ambulanza del Soccorso Bellanese, che ha poi pensato al trasporto dell'anziano all'ospedale di Lecco in codice giallo.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

