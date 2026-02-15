Mandello | si sente male sul sentiero per i Saioli soccorso un anziano

Un uomo di 74 anni si è sentito male mentre camminava sul sentiero dei Saioli a Mandello e ha avuto bisogno di aiuto. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando l’anziano si trovava in una zona difficile da raggiungere, e i soccorritori sono intervenuti immediatamente con un’autoambulanza e un’elicottero.

Intervento per soccorrere un uomo di 74 anni questa mattina, domenica 5 febbraio, in una zona impervia sopra Mandello. L'anziano è stato infatti colto da malore mentre si trovava sul sentiero per i Saioli. Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: dalla centrale operativa Soreu Laghi sono stati inviati sul posto i vigili del fuoco, in particolare una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) del Comando di Lecco. La squadra, arrivata in posto, ha provveduto a imbarellare l'infortunato e trasportarlo in una zona raggiungibile dall'ambulanza del Soccorso Bellanese, che ha poi pensato al trasporto dell'anziano all'ospedale di Lecco in codice giallo.🔗 Leggi su Leccotoday.it Si sente male a Cavagiozzo: anziano soccorso tra i boschi Nella mattinata di giovedì 15, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cavagiozzo, nella zona boschiva sopra Malnago e Falghera, per soccorrere un uomo di 83 anni colpito da un malore. Maniago, malore sul sentiero: soccorso un anziano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mandello, sub si sente male: soccorso in spiaggia dopo l'immersioneMandello del Lario (Lecco), 25 settembre 2025 – Un sub di 66 anni è stato soccorso in spiaggia sul lago di Como. Forse ha accusato un principio di embolia per un'emersione rapida in seguito ad un ... ilgiorno.it Sub si sente male a Lecco, trasferito a Zingonia in camera iperbaricaL’INCIDENTE. Momenti di apprensione nella serata di giovedì 25 settembre per un uomo di 66 anni a Lecco. L’uomo è stato soccorso dopo un incidente avvenuto a Lecco e poi trasferito con urgenza presso ... ecodibergamo.it Stile che impone rispetto. Carisma che si sente al minimo. Innovazione che cambia le regole. V100 Mandello non entra in una categoria. Le cancella. Naked quando vuoi attaccare le curve. Tourer quando vuoi mangiarti chilometri. Grintosa come una roadster, facebook