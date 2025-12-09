Maniago malore sul sentiero | soccorso un anziano
Tra le 10.50 e le 12.15 di martedì 9 dicembre, la stazione di Maniago del Soccorso alpino con tre soccorritori tra i quali un sanitario ha prestato I primi soccorsi ad un uomo del 1946 che ha accusato un malore sopra il Castello di Maniago verso il Monte Jouf. L'uomo era in compagnia di un amico. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Violentissimo scontro frontale a Maniago fra un'auto e un autobus di linea. Il bilancio è di una persona deceduta e almeno 5 rimaste ferite. I dettagli qui: https://bit.ly/3XIZwSb - facebook.com Vai su Facebook
Si accascia a terra lungo il sentiero verso il Monte Jouf: anziano salvato dal Soccorso Alpino - La Sores, raccolta la chiamata, ha inviato sul posto una squadra composta da tre operatori del Soccorso alpino, tra cui un sanitario, insieme a un’ambulanza. Secondo nordest24.it
