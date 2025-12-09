Maniago malore sul sentiero | soccorso un anziano

Tra le 10.50 e le 12.15 di martedì 9 dicembre, la stazione di Maniago del Soccorso alpino con tre soccorritori tra i quali un sanitario ha prestato I primi soccorsi ad un uomo del 1946 che ha accusato un malore sopra il Castello di Maniago verso il Monte Jouf. L'uomo era in compagnia di un amico. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

