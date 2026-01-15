Si sente male a Cavagiozzo | anziano soccorso tra i boschi

Nella mattinata di giovedì 15, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cavagiozzo, nella zona boschiva sopra Malnago e Falghera, per soccorrere un uomo di 83 anni colpito da un malore. L’intervento si è svolto nel cuore della natura, garantendo assistenza tempestiva e sicurezza. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi rapidi in aree remote per tutelare la salute delle persone.

