Si sente male a Cavagiozzo | anziano soccorso tra i boschi
Nella mattinata di giovedì 15, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cavagiozzo, nella zona boschiva sopra Malnago e Falghera, per soccorrere un uomo di 83 anni colpito da un malore. L’intervento si è svolto nel cuore della natura, garantendo assistenza tempestiva e sicurezza. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi rapidi in aree remote per tutelare la salute delle persone.
Intervento di soccorso nella mattinata di giovedì 15 a Cavagiozzo, nel cuore della zona boschiva di Lecco sopra Malnago e Falghera, dove i vigili del fuoco hanno prestato aiuto a un uomo di 83 anni colpito da un malore. L'operazione, avvenuta intorno alle ore 10, ha richiesto la collaborazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Anziano si sente male alla guida: finisce con l'auto in un esercizio commerciale
Leggi anche: Galbiate, si sente male sul Monte Barro: soccorso escursionista di 77 anni
Tragedia nella scuola italiana: bambina si sente male per il freddo, poi la scoperta da brividi: "Non è possibile" facebook
Ricoverato Fuksas a Firenze: si sente male dopo un incontro x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.