Maltrattamenti in famiglia carabinieri portano 57enne in carcere

I carabinieri di Villafranca di Verona hanno arrestato un uomo di 57 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. La decisione arriva dopo un’indagine durata settimane, durante le quali sono emerse dure testimonianze di violenze e minacce rivolte ai membri della sua famiglia. L’arresto è stato eseguito questa mattina, quando i militari hanno portato l’uomo in carcere, in seguito a un’ordinanza firmata dal giudice. La vicenda ha sollevato preoccupazioni nella comunità locale, che ha mostrato sostegno alle vittime.

L'uomo era già ai domiciliari ed è stato trasferito a Montorio per scontare una pena definitiva di oltre tre anni dopo la revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione In un'operazione condotta dai carabinieri di Villafranca di Verona è stata data esecuzione a un provvedimento restrittivo che mette in luce la funzione strategica dell'Arma nella tutela della sicurezza pubblica. I militari hanno tratto in arresto un cittadino algerino di 57 anni, figura già nota alle forze dell'ordine, che si trovava sottoposta agli arresti domiciliari. L'intervento è scaturito dopo la revoca della sospensione dell'ordine di carcerazione, emessa dall'ufficio esecuzioni penali della procura di Verona.