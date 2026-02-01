Maltrattamenti in famiglia | 45enne continua a contattare la ex e finisce in carcere

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver continuato a cercare la ex, nonostante la misura cautelare che gli vietava ogni contatto. Nonostante le restrizioni, avrebbe chiamato e scritto più volte, anche con toni aggressivi, portando così alla sua conversione in cella. La vicenda si è svolta in un clima di tensione e paura, con le forze dell’ordine che hanno fatto scattare l’arresto per assicurare la sicurezza della donna.

L'autorità giudiziaria aveva disposto nei suoi confronti l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ma l'uomo avrebbe vìolato le disposizioni Avrebbe continuato a contattare la ex, anche toni aggressivi, violando così la misura cautelare e finendo in carcere. Sono stati i carabinieri della stazione di Bussolengo, nella mattinata di sabato 21 gennaio, ad eseguire l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa a carico di un 45enne italiano del posto. Il 45enne, già noto alle forze dell'ordine, lo scorso mese di dicembre era stato gravemente indiziato per il reato di maltrattamenti in famiglia, in seguito al quale era stato destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.🔗 Leggi su Veronasera.it

