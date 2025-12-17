Maltrattamenti in famiglia | 37enne finisce in carcere dopo le indagini dei Carabinieri

Un uomo di 37 anni è stato arrestato e portato in carcere a seguito di un’operazione dei Carabinieri di Castelfranco di Sotto, che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Pisa. L’arresto, avvenuto nella serata del 15 dicembre, è il risultato di un’indagine accurata incentrata sui maltrattamenti familiari. Un episodio che mette in evidenza l’importanza della tutela delle vittime e della sicurezza domestica.

Nella serata dello scorso 15 dicembre i Carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa, nei confronti di un uomo straniero di 37 anni.Il provvedimento restrittivo è scaturito a seguito di una.

