Maltempo notte di paura | frana il muro sulla statale Tutto bloccato

Una frana ha abbattuto un muro lungo la statale sulla Costiera Sorrentina, a causa di una notte di pioggia e vento forte. La caduta ha bloccato completamente il traffico, lasciando decine di auto ferme sulla strada. La piena di acqua ha indebolito le strutture, causando il crollo improvviso e mettendo in crisi la circolazione.

Una notte di pioggia intensa e vento ha trasformato la viabilità della Costiera Sorrentina in un percorso a ostacoli. Lungo una delle arterie più importanti della zona, un cedimento improvviso ha imposto l’interruzione del traffico e l’intervento immediato delle squadre di emergenza. Crolla muro di contenimento sulla statale. L’episodio ha interessato la SS145, strada strategica sia per i residenti sia per i collegamenti verso le principali località turistiche. Le verifiche in corso mirano a escludere ulteriori rischi e a consentire un ripristino in sicurezza della circolazione. Al momento non risultano persone ferite. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Una frana si è abbattuta di nuovo sulla Statale Amalfitana a Vietri sul Mare.

Un uomo di 75 anni ha avuto un ictus sulla Statale 163 a Ravello e un elisoccorso è intervenuto per salvarlo dopo che una frana aveva bloccato la strada.

