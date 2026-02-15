Maltempo notte di paura | frana il muro sulla statale Tutto bloccato
Una frana ha abbattuto un muro lungo la statale sulla Costiera Sorrentina, a causa di una notte di pioggia e vento forte. La caduta ha bloccato completamente il traffico, lasciando decine di auto ferme sulla strada. La piena di acqua ha indebolito le strutture, causando il crollo improvviso e mettendo in crisi la circolazione.
Una notte di pioggia intensa e vento ha trasformato la viabilità della Costiera Sorrentina in un percorso a ostacoli. Lungo una delle arterie più importanti della zona, un cedimento improvviso ha imposto l’interruzione del traffico e l’intervento immediato delle squadre di emergenza. Crolla muro di contenimento sulla statale. L’episodio ha interessato la SS145, strada strategica sia per i residenti sia per i collegamenti verso le principali località turistiche. Le verifiche in corso mirano a escludere ulteriori rischi e a consentire un ripristino in sicurezza della circolazione. Al momento non risultano persone ferite. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Salerno, nuova frana sulla Statale Amalfitana: traffico bloccato a Vietri sul Mare
Una frana si è abbattuta di nuovo sulla Statale Amalfitana a Vietri sul Mare.
Ictus in Costiera Amalfitana: elisoccorso salva anziano bloccato da frana sulla Statale 163. Urgenza sanitaria.
Un uomo di 75 anni ha avuto un ictus sulla Statale 163 a Ravello e un elisoccorso è intervenuto per salvarlo dopo che una frana aveva bloccato la strada.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Cosenza: notte di paura e maltempo devastante, fiumi a rischio esondazione e strade sommersePiogge torrenziali e venti di burrasca flagellano il Cosentino. Il Crati osservato speciale, il Campagnano esonda tra Cosenza e Rende. Devastazione a Molino Irto. Interventi continui di vigili del fuo ... quicosenza.it
Il fiume Busento in piena nel cuore di Cosenza VecchiaTemporali violenti tra Tirreno e aree interne, esonda il Busento a Molino Irto e cresce il livello del Crati, danni e monitoraggi in corso lungo tutta la costa ... cosenzachannel.it
Piana di Sibari - NOTTE DI MALTEMPO TRA CORIGLIANO-ROSSANO E SIBARI Visita il nostro sito: http://www.calabrianews24.com Inviaci le tue segnalazioni: [email protected] facebook
#Maltempo #Sardegna, 650 interventi in 3 giorni, 300 #vigilidelfuoco impegnati nella notte in tutta la regione per alberi abbattuti, dissesti statici e assistenza diretta ai cittadini. In miglioramento da ieri sera le condizioni meteo [ #13febbraio 10:30] x.com