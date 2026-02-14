Ictus in Costiera Amalfitana | elisoccorso salva anziano bloccato da frana sulla Statale 163 Urgenza sanitaria

Un uomo di 75 anni ha avuto un ictus sulla Statale 163 a Ravello e un elisoccorso è intervenuto per salvarlo dopo che una frana aveva bloccato la strada. La frana ha cancellato temporaneamente la viabilità e complicato il soccorso, rendendo necessario l’intervento aereo.

Ictus a Ravello, elisoccorso salva un uomo: la fragilità della Costiera Amalfitana e l'emergenza viabilità. Un uomo anziano è stato colpito da ictus a Ravello, in Costiera Amalfitana, e trasportato d'urgenza all'ospedale Ruggi di Salerno grazie al tempestivo intervento dell'elisoccorso. La necessità di ricorrere al velivolo è stata dettata dalla chiusura della strada statale 163 Amalfitana, a causa di una frana nel territorio di Vietri sul Mare, rendendo impossibile un rapido trasferimento via terra. La corsa contro il tempo e le difficoltà logistiche. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, 13 febbraio 2026.