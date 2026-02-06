Salerno nuova frana sulla Statale Amalfitana | traffico bloccato a Vietri sul Mare

Una frana si è abbattuta di nuovo sulla Statale Amalfitana a Vietri sul Mare. La strada è stata completamente chiusa al traffico, causando disagi e lunghe code. I mezzi sono stati bloccati e si cercano soluzioni per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Una nuova frana ha causato l'interruzione della Strada statale 163 "Amalfitana" nel tratto di Vietri sul Mare ( Salerno ). Secondo quanto comunicato da Anas, questa mattina la circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni al km 47,300, in località Fuenti, a causa della caduta di materiale dal versante attiguo, di proprietà privata, provocata dalle intense piogge notturne. Per garantire la sicurezza, il traffico è stato deviato attraverso il Valico di Chiunzi, mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i tecnici di Anas per le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei detriti.

