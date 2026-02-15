Maltempo lunedì di vento e mareggiate | scatta l' allerta meteo

Da pisatoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo ha colpito la Toscana lunedì 16 febbraio, causando venti intensi e mareggiate che hanno messo in allerta le autorità locali. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla, prevedendo onde alte e raffiche di vento che hanno già interessato le zone costiere e le aree più vulnerabili della regione, come la zona sud-occidentale. In particolare, alcune spiagge sono state momentaneamente chiuse a causa dell’aumento del livello del mare e delle onde che si infrangono sulle coste.

Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana. Per la giornata di lunedì 16 febbraio la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per vento e mareggiate, con particolare riferimento alla costa, alle aree sud-occidentali della regione e ai versanti orientali dell’Appennino tosco-romagnolo.Nel dettaglio, l’allerta per vento scatterà dalle ore 9 alle 14 sulla costa e sui rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna. Dalle ore 13 fino alla mezzanotte il codice giallo interesserà invece la Toscana sud-occidentale e le isole, comprendendo l’intero tratto costiero dell’Etruria e la zona dell’Ombrone.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Pioggia, vento e mareggiate: scatta l'allerta meteo

Questa sera la Toscana nord-ovest si prepara a vivere una notte difficile.

Pioggia, vento e mareggiate: scatta l'allerta meteo in Toscana

La Toscana si prepara a una nuova ondata di maltempo, con pioggia, vento e mareggiate in arrivo.

Ciclone Harry: violenta mareggiata al Sud Italia, maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria | RDSnews

Video Ciclone Harry: violenta mareggiata al Sud Italia, maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria | RDSnews
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47; Maltempo a Roma: in arrivo temporali e raffiche di vento. E scatta l'allerta meteo; Arriva il ciclone di San Valentino: Venardi gnocolar primaverile, sabato ventoso e perturbato; Maltempo a intermittenza nel Vibonese, peggioramento in serata con pioggia e vento poi migliora di nuovo · ilvibonese.it.

maltempo lunedì di ventoMaltempo, lunedì di vento e mareggiate: scatta l'allerta meteoVento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana. Per la giornata di lunedì 16 febbraio la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’ allerta meteo con codice giallo per vento e ma ... pisatoday.it

Mareggiate e vento forte, lunedì con l'allerta meteo in ToscanaFIRENZE. Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana. Per la giornata di domani (16 febbraio) la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per ... msn.com