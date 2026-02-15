Maltempo lunedì di vento e mareggiate | scatta l' allerta meteo

Il maltempo ha colpito la Toscana lunedì 16 febbraio, causando venti intensi e mareggiate che hanno messo in allerta le autorità locali. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla, prevedendo onde alte e raffiche di vento che hanno già interessato le zone costiere e le aree più vulnerabili della regione, come la zona sud-occidentale. In particolare, alcune spiagge sono state momentaneamente chiuse a causa dell’aumento del livello del mare e delle onde che si infrangono sulle coste.

Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana. Per la giornata di lunedì 16 febbraio la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per vento e mareggiate, con particolare riferimento alla costa, alle aree sud-occidentali della regione e ai versanti orientali dell'Appennino tosco-romagnolo.Nel dettaglio, l'allerta per vento scatterà dalle ore 9 alle 14 sulla costa e sui rilievi appenninici al confine con l'Emilia-Romagna. Dalle ore 13 fino alla mezzanotte il codice giallo interesserà invece la Toscana sud-occidentale e le isole, comprendendo l'intero tratto costiero dell'Etruria e la zona dell'Ombrone.