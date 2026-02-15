Maltempo in Umbria territori sotto stretto monitoraggio Numerosi interventi per frane e allagamenti

Le piogge intense che si sono abbattute sull’Umbria negli ultimi giorni hanno causato numerosi allagamenti e frane. Le autorità stanno intervenendo rapidamente per mettere in sicurezza le zone più colpite, in particolare nei comuni di Perugia e Terni, dove le strade sono state temporaneamente chiuse a causa delle infiltrazioni d’acqua. Il maltempo ha messo in crisi i sistemi di drenaggio e ha portato a blackout in alcune aree. I tecnici monitorano da vicino le condizioni del territorio per prevenire nuovi rischi.

Le intense precipitazioni che hanno interessato l'Umbria nelle ultime ore hanno portato i terreni a una condizione di saturazione estrema. Questo ha provocato numerosi fenomeni di smottamento e frane, sia localizzate che di dimensioni consistenti, con gli eventi più significativi registrati nel.