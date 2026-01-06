Maltempo | allagamenti alberi sradicati e frane oltre 150 interventi a Roma e provincia

A partire dalle prime ore di questa mattina, le forti piogge hanno causato numerosi interventi dei vigili del fuoco a Roma e provincia. Sono stati eseguiti oltre 150 interventi per gestire allagamenti, alberi sradicati e frane, evidenziando l'impatto del maltempo sulla sicurezza e sulla viabilità della zona.

A partire dalle ore 8 di questa mattina, sono stati effettuati più di 150 interventi da parte delle squadre dei vigili del fuoco a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio di Roma e della sua provincia. In particolare, le forti piogge accompagnate da frequenti raffiche di vento hanno causato una serie di disagi di diversa natura: tra le segnalazioni più comuni ricevute dalla sala operativa di Roma si segnalano alberi sradicati, allagamenti, danni causati dall'acqua, oltre a rami, insegne e pali pericolanti. Nella Capitale, un grande albero è caduto sulla via Cassia, precisamente all'altezza del civico 952, provocando danni a diverse autovetture.

