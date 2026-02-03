Il maltempo continua a creare problemi tra Viareggio e Camaiore. Le piogge intense delle ultime ore hanno allagato alcune zone e provocato frane, soprattutto a Camaiore. I vigili del fuoco sono stati chiamati più volte, anche se parlano di eventi di modesta entità. Le strade sono sott’acqua e le autorità invitano alla prudenza mentre le previsioni meteo indicano ancora pioggia nelle prossime ore.

Camaiore (Lucca), 3 febbraio 2026 – Il maltempo si fa sentire. Le intense piogge delle ultime ore hanno provocato allagamenti a Viareggio, che in almeno quattro casi hanno costretto i vigili del fuoco (che definiscono tuttavia gli eventi “di modesta entità”) a intervenire. A Camaiore "a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito il territorio durante la nottata – si legge in una nota del Comune – si sono verificati alcuni smottamenti franosi lungo le strade collinari, in particolare lungo via della Torre, la strada che porta alla frazione di Metato. La prima rimane sulla destra percorrendo la strada ed è di maggiore intensità, con il materiale franato (alberature comprese) che è scivolato verso valle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo, allagamenti a Viareggio e frane a Camaiore

Approfondimenti su Viareggio Camaiore

L’Isola d’Elba si trova in allerta gialla a causa di un’intensa ondata di maltempo, con rischio di frane e allagamenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Viareggio Camaiore

Maltempo, frane e allagamenti in provincia di LuccaNel comune di Viareggio, i v igili del fuoco del comando di Lucca sono dovuti intervenire su 4 allagamenti, di modesta entità. Nel comune della MediaValle, la f rana ha interessato la Sp7 di Barga, ... luccaindiretta.it

Allagamenti a Cava Fornace: Sono state fatte verifiche?La loro mente va per forza di cose al 6 maggio 2024, quando crollò un argine all’interno di Cava Fornace (nella foto i successivi soccorsi). Episodio che porta il Comitato cittadino anti-discarica a ... lanazione.it

Weekend di maltempo nel basso Salento con disagi registrati soprattutto nelle marine di Ugento e di Salve, tra strade bloccate e allagamenti. - facebook.com facebook

#Maltempo #Crotone: interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti, allagamenti e soccorsi a persone in difficoltà x.com