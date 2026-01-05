Maltempo Roma casa allagata | due ragazze salvate dai Vigili del fuoco

A Roma, nella zona di Trigoria, due ragazze sono state soccorse dai Vigili del fuoco durante l’allagamento di un’abitazione causato dal maltempo. L’intervento è avvenuto nella notte, quando le condizioni meteorologiche hanno provocato allagamenti e disagi nella città. Questo episodio evidenzia l’impatto delle recenti condizioni meteorologiche su alcune abitazioni romane, richiedendo l’intervento delle squadre di emergenza.

Due ragazze sono state salvate dai Vigili del fuoco intervenuti nella notte in via di Trigoria per l’allagamento di un’abitazione, in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore. Intorno alle 2.40 la sala operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra di Pomezia 22A con al seguito personale del nucleo Sommazzatori per l’allagamento di un’abitazione collocata al piano seminterrato, in cui all’interno si trovavano le ragazze di 21 e 24 anni che non riuscivano a uscire a causa della quantità d’acqua all’interno della casa, a circa 50 centimetri dal raggiungere il soffitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo Roma, casa allagata: due ragazze salvate dai Vigili del fuoco Leggi anche: Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due ragazze Leggi anche: Maltempo, Villaricca allagata: acqua fino a un metro e 60, salvate sei persone bloccate nelle auto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maltempo a Roma: centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti. Oggi ancora allerta; Maltempo a Roma: strade allagate, alberi e rami caduti in città. Esonda un torrente; Crolla un pino di 20 metri a Roma: paura su via dei Fori Imperiali. Notte di paura a Roma: salvate due ragazze intrappolate nella loro casa allagata - CRONACA – È stata una notte di grande apprensione a Roma a causa del maltempo, che ha provocato allagamenti e situazioni di grave pericolo in diverse zone della città. lanotiziaoggi.it

Si allaga seminterrato, salvate due ragazze intrappolate dal maltempo a Roma - Le due ragazze, di 21 e 24 anni, non riuscivano a uscire a causa dell'acqua che era arrivata a raggiungere circa 50 centimetr ... msn.com

Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due ragazze - (Adnkronos) – Soccorse dai vigili del fuoco due ragazze bloccate in un seminterrato invaso dall’acqua a causa del maltempo. msn.com

#Maltempo #Roma, salvate stanotte a Trigoria dai #vigilidelfuoco 2 ragazze, di 21 e 24 anni, rimaste intrappolate nella loro abitazione allagata, per la forte pioggia, al piano seminterrato: squadre e sommozzatori hanno tagliato le inferriate delle finestre per ac x.com

Allagamenti, rami caduti e strade chiuse: Roma è nella morsa del maltempo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.