Maltempo in Campania frana in Costiera | chiusa la Strada Statale Amaltiana

Una frana ha interrotto il traffico sulla SS163 in Costiera Amalfitana. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e le auto vengono fatte deviare sul valico di Chiunzi. La neve e le piogge intense di questi giorni hanno peggiorato la situazione, rendendo difficile la circolazione. I residenti e i turisti devono fare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità. Nessun dettaglio su eventuali feriti o danni, ma il problema resta serio.

A causa delle intense piogge delle ultime ore, si è verificata una frana a Maiori, in Costiera Amalfitana, che ha causato il distacco di massi in località Salicerchie.

