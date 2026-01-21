Maltempo Occhiuto fa il punto | La Calabria chiederà lo stato di emergenza nazionale

Dopo le intense perturbazioni causate dal ciclone Harry, la Calabria ha subito ingenti danni a causa di forti venti, piogge e mareggiate. Il presidente Occhiuto ha annunciato che la regione intende chiedere lo stato di emergenza nazionale per far fronte alle conseguenze di questi eventi meteorologici estremi. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si valutano le misure necessarie per la ripresa.

“Nelle ultime 48 ore la Calabria è stata colpita dalla violenza del ciclone Harry, con forti venti, piogge torrenziali e mareggiate sulle coste. La nostra Regione ha vissuto e sta vivendo momenti di grande apprensione. Secondo le previsioni, il peggio dovrebbe essere ormai alle spalle, e nelle.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Ciclone Harry, Occhiuto fa il punto: «Il peggio è passato, chiederemo lo stato di emergenza nazionale»CATANZARO – Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto fa il punto sulla situazione del maltempo in regione, flagellata dal ciclone Harry. Danni, evacuzioni, litorali inghiottiti ed in ginocchio ... quicosenza.it

Maltempo, Occhiuto: il peggio è passato, Calabria chiederà stato di emergenza nazionaleNelle ultime 48 ore la Calabria è stata colpita dalla violenza del ciclone Harry, con forti venti, piogge torrenziali e mareggiate sulle coste. La nostra ... msn.com

