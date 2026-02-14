Il maltempo ha colpito duramente la Calabria, causando allagamenti e frane che hanno bloccato alcune strade e isolato interi quartieri. La causa principale è stata una forte ondata di pioggia abbattutasi sulla regione nelle ultime ore. Nei territori interessati, diverse case sono state evacuate e i soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza le zone più a rischio. Intanto, anche Sicilia e Sardegna hanno subito disagi a causa delle intense precipitazioni. Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha chiesto ufficialmente lo stato di emergenza nazionale per far fronte ai danni. Il ministro Piantedosi ha ringraziato i vigili del fu

Una nuova ondata di maltempo ha colpito il Sud. La situazione più critica in Calabria. La notte scorsa il fiume Aron è tracimato a Cetraro, sul Tirreno cosentino, danneggiando una conduttura idrica. La zona mare del Comune è rimasta senza acqua potabile. Tecnici e squadre comunali in azione per consolidare l'argine infranto dalla piena e per risolvere il disservizio idrico. A Fuscaldo, nelle ore scorse, sono esondati tre torrenti, il Mercaudo, il Maddalena e il Trappeto. Il sindaco ha chiesto che venga dichiarato lo stato di calamità naturale., Anche a Scalea il maltempo ha danneggiato la conduttura idrica che serve l'area del lungomare e di Corso Mediterraneo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, allagamenti e frane in Calabria: disagi anche in Sicilia e Sardegna | Occhiuto: "Chiesto stato di emergenza nazionale"

L’ondata di maltempo causata dal passaggio del ciclone Harry sta interessando il Sud Italia, provocando danni e allagamenti in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Maltempo, il Lazio fa i conti con frane e allagamenti; Maltempo, prorogata fino a domani l'allerta meteo in Sardegna per rischio allagamenti e frane; Maltempo nel Cilento e golfo di Policastro, allagamenti e frane: crolla la strada del piazzale del Santuario di Torraca; Pioggia battente: frane su Teverina e lungolago a Montefiascone, fiumi Mignone e Marta esondati e strade allagate.

Maltempo, allagamenti e frane in Calabria: disagi anche in Sicilia e Sardegna | Occhiuto: Chiesto stato di emergenza nazionaleIl ministro Piantedosi ringrazia il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'impegno straordinario nelle aree colpite in queste ore difficili Una nuova ondata di maltempo ha colpito il Sud. La sit ... tgcom24.mediaset.it

Corchiano isolata dal maltempo tra frane, allagamenti e alberi caduti (FOTO)L’amministrazione comunale e la Croce Rossa locale invitano la cittadinanza a evitare spostamenti non necessari CORCHIANO - Il maltempo continua a creare cri ... etrurianews.it

Maltempo Lazio, vento e allagamenti a Roma: danni anche alla centrale termica di via di Grottarossa facebook

Ancora #maltempo al Centro Sud. Pioggia incessante e allagamenti a Roma. Allerta in Calabria e Sicilia: a Niscemi sopralluogo dei tecnici nominati dalla procura. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com