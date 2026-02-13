Consorzio di Bonifica del Volturno | Todisco eletto Presidente

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica del Volturno ha scelto Francesco Todisco come nuovo presidente, una decisione presa durante l'ultima riunione tenutasi a Caserta, dove i membri hanno apprezzato la sua esperienza nel settore e la volontà di rilanciare gli interventi di manutenzione nelle campagne.

Il Consiglio dei Delegati ha eletto Francesco Todisco Presidente del C onsorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. "È una responsabilità che avverto in tutta la sua pienezza, nella guida di un Ente che è strategico per il progresso di questa larga parte della Campania che parla alle province di Caserta e di Avellino e alla Città metropolitana di Napoli- commenta Todisco- Non nascondo tutta l'emozione per essere arrivato a questo punto: quando sono arrivato nel 2021 alla guida di di questo Consorzio, come Commissario straordinario su volontà del Presidente De Luca, non avevamo in cassa i soldi per pagare gli stipendi.