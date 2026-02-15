Maltempo distrutto l’arco dell’amore a Meledugno in Salento

Il forte vento ha abbattuto l’arco dell’amore a Melendugno, nel Salento, causando danni visibili e costringendo le autorità a intervenire per mettere in sicurezza l’area. La struttura, simbolo del paese, è crollata sotto la spinta delle raffiche che hanno raggiunto velocità elevate, portando via un pezzo di storia locale. Le stesse intemperie si sono fatte sentire anche in Sicilia, Sardegna e Calabria, dove molte zone sono rimaste senza corrente elettrica e alcune strade sono state chiuse per rischio di frane.

Dal Salento alla Sicilia, passando per Sardegna, Calabria. Il maltempo non sembra calare e nelle regioni più esposte si continuano a fare i conti con gli effetti del vento e della pioggia incessante. Proprio per questo motivo, pur nell’emergenza, si cominciano anche a contare i danni. Nel Salento proprio a causa del maltempo è stato cancellato uno dei tratti costieri più rappresentativi: si tratta dell’ arco dei faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno, noto anche come l’arco dell’amore. A provocare il crollo, le mareggiate e le forti piogge di questi giorni. Effetto, come sottolineato dagli amministratori pubblici dei cambiamenti climatici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Maltempo, distrutto l’arco dell’amore a Meledugno in Salento Maltempo in Salento, crolla l’arco dell’amore di Melendugno. FOTO Il maltempo ha fatto crollare l’Arco dell’Amore a Melendugno, causando la perdita di un simbolo molto amato. Salento, crolla l’Arco dell’Amore dei Faraglioni di Sant’Andrea a causa del maltempo Il maltempo ha fatto crollare l’Arco dell’Amore nei Faraglioni di Sant’Andrea, portando via un simbolo del Salento. Crolla l’Arco dell’Amore: il simbolo del Salento distrutto dal mare #shorts #salento Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Piogge e neve senza sosta, poi la svolta artica: cosa prepara il meteo per San Valentino; Cronaca meteo. Ancora maltempo con piogge, temporali, neve, vento forte e mareggiate. Situazione ed evoluzione prossime ore; Frana il costone a Vietri sul mare: sventrata abitazione, sei famiglie sgomberate. Crollati faraglioni di Sant’Andrea, maltempo distrugge l’Arco degli innamorati: addio a un simbolo del SalentoLa scoperta è avvenuta all’alba quando i primi passanti hanno notato l’assenza del celebre arco collegato alla terraferma a Torre di Sant’Andrea ... fanpage.it Salento, caos maltempo: collassa l'arco dei faraglioni di Sant'AndreaUno dei luoghi più conosciuti e amati del Salento non esiste più: maltempo e mareggiate hanno cancellato l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea ... notizie.it L’Italia perde una delle sue meraviglie: maltempo devastante, tutto distrutto in un attimo facebook Distrutto dal maltempo, proprio nella notte di San Valentino, l’”arco degli innamorati" di Sant’Andrea. Era uno dei simboli del Salento. @ultimoranet x.com